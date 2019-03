Tappa a Rimini Treno Verde Legambiente

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Tappa riminese da domani mercoledì per il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane. Il convoglio ambientalista si fermerà tre giorni nella stazione di Rimini per promuovere una mobilità a zero emissioni.

La campagna per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ecologisti è stata pensata da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

La tappa nella città romagnola è l'ottava di un tour che si concluderà ad aprile a Milano, per promuovere un futuro con mobilità a zero emissioni, ridurre l'inquinamento secondo il principio europeo 'chi inquina paga', puntare sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e la sharing mobility.