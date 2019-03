Rogo camper nel Bolognese, domato da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Incendio nella notte, intorno all'1.30 a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove a prendere fuoco è stato un camper e dove le fiamme hanno avvolto anche due auto - una delle quali alimentata con bombole di Gpl - parcheggiate vicino al mezzo e un capanno vicino. Sul posto - in via Biancolina - i Vigili del Fuoco del comando di Bologna giunti con due autopompa, una autobotte e un autocarro.

L'intervento - durato circa tre ore - ha permesso di confinare e ad estinguere l'incendio, evitando lo scoppio delle bombole coinvolte, e di evitare il coinvolgimento di una abitazione con tetto in legno a pochi metri dal luogo del rogo e il fienile a fianco, adibito a deposito di rotoballe.

Nell'incendio non sono state interessate persone. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri.