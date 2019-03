Incendio nel Bolognese, a fuoco due auto

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Un incendio è divampato nella notte intorno alle 3 all'interno di una struttura adibita a autorimessa in un cortile di proprietà comunale a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, del comando di Bologna con due auto pompa serbatoio e una auto botte. L'intervento durato tre ore ha impedito che le fiamme lambissero una casa vicina: il rogo ha comunque danneggiato due auto del Comune - sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo - mentre la rimessa è stato dichiarato inagibile.

Nel rogo non si lamentano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.