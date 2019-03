A Bologna fiaccolata vittime attentato

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - "Nel nome di chi?" è il titolo della fiaccolata in memoria delle 49 vittime dell'attentato alle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, che si terrà domani, 17 marzo, a Bologna. "Ci troveremo per esprimere solidarietà e contrastare ogni forma di terrorismo - si legge nel volantino che pubblicizza l'evento, organizzato da diverse realtà cittadine - invitiamo i partecipanti a portare una candela o un fiore come simbolo e messaggio di pace e fratellanza". L'appuntamento per domani è alle 17.30, in piazza del Nettuno.