Su TrenoVerde vagone di gomma riciclata

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Pavimentazioni in gomma riciclata per campi da calcio, piste di atletica, asfalti 'silenziosi': sono alcuni dei prodotti in cui può trasformarsi uno pneumatico fuori uso e che si potranno toccare con mano a bordo del TrenoVerde, la campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato, di passaggio a Rimini la prossima settimana, dal 18 al 20 marzo.

La terza carrozza del convoglio è dedicata alla filiera del recupero e riciclo di pneumatici fuori uso (Pfu) di Ecopneus, tra i partner del TrenoVerde. I visitatori potranno camminare su un pavimento realizzato con oltre una tonnellata di gomma riciclata, sagomata e colorata. Una tappa importante per Rimini, visto che la città romagnola già dal 2016 ha intrapreso un percorso verso la mobilità sostenibile con la realizzazione in via Marecchiese di una pista ciclopedonale e la stesa di 7 mila metri quadrati di asfalto fonoassorbente realizzato grazie all'aggiunta di gomma riciclata al bitume.