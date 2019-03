Parma, struttura per disturbi alimentari

Sostegno psicologico, programmi specifici di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, attività ricreative e la possibilità di continuare a seguire le lezioni a distanza. Sono alcuni dei servizi offerti dalla struttura socio-riabilitativa residenziale "Il volo" per chi soffre di disturbi alimentari inaugurata oggi a Parma nella giornata del "Fiocchetto lilla".

Più moderna e all'avanguardia dal punto di vista energetico, spiega la Regione, prende il posto di quella già esistente a Pellegrino Parmense. Accreditata dal servizio sanitario regionale, accoglierà 24 persone (14 posti residenziali e 10 semiresidenziali) con gravi disturbi del comportamento alimentare, in prevalenza donne, tra i 13 e i 40 anni d'età.

L'investimento complessivo per la costruzione dell'edificio a due piani, di 500 metri quadrati, ha superato il milione di euro, completamente a carico del Consorzio Gruppo Ceis che gestisce la struttura.