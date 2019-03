Sciopero clima, migliaia in corteo a Bologna. FOTO

"Pazienza niente, studenti per l'ambiente". Con questo slogan, da Piazza Maggiore poco dopo le 9.10 é partito il corteo degli studenti che hanno aderito allo sciopero per il clima 'Global Strike for Future'. Non solo giovani ma anche tanti bambini con genitori, insegnanti, anziani. "Grazie Greta, salviamo il pianeta", l'omaggio degli studenti bolognesi alla giovane attivista svedese Greta Thunberg che ha dato il via agli scioperi per il clima. Manifestazioni, iniziative e incontri oggi si svolgono in tutta l'Emilia-Romagna. A Rimini prima di sfilare si pulisce una spiaggia.

Cori, lo slogan sotto le finestre degli uffici del centro: "Scendi giù, sciopera anche tu", gli applausi dalle persone affacciate e dagli operai sulle impalcature. Il corteo che sfila per le vie del centro di Bologna coinvolge ormai alcune migliaia di persone. Si sono aggiunte alcune classi delle scuole elementari accompagnate dalle maestre. "Ho detto ai miei che è importante studiare e studiare i fatti del passato, ma dobbiamo partecipare anche al futuro - spiega all'ANSA Cristina, maestra della scuola primaria Dozza Bologna - E dobbiamo farlo oggi. Il futuro è incerto e dobbiamo costruirlo noi". Quanto alle parole del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti sul dovere di garantire lezioni nella giornata di oggi, il sindaco di Castello d'Argile Michele Giovannini, in piazza, commenta: "La politica deve ascoltare la scienza, fatti e poche chiacchiere. Dobbiamo impegnarci per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi".