Sciopero clima, cortei in tutta la regione

Cortei, iniziative e incontri percorreranno tutta l'Emilia-Romagna in occasione dello Sciopero Globale per il Clima del 15 marzo. La manifestazione più importante è attesa a Bologna: alle 9, in piazza Maggiore, si raduneranno centinaia di studenti delle scuole superiori che hanno risposto all'appello lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. Il corteo percorrerà il centro storico della città con lo slogan 'Ci avete rotto i polmoni'.

A Modena il ritrovo è previsto per le 18 in piazza Pomposa e il corteo raggiungerà piazza Grande. A Reggio Emilia si parte alle 9 dal Parco del Popolo e la 'Marcia per il clima' arriverà fino al parco Tucci. Sciopero dalle 9.30 alle 13 anche a Parma, con raduno in piazza Picelli, mentre a Borgo val di Taro, alle 20.45, è in programma un incontro con il docente Alex Laini. A Piacenza i ragazzi si ritroveranno già alle 8.45 al Pubblico Parcheggio, mentre a Rimini l'appuntamento è alle 9 alla spiaggia libera.