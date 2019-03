Mostra Moretti 'Con le nuvole in mano'

(ANSA) - MODENA, 14 MAR - Una selezione di illustrazioni, bozzetti e installazioni accompagna il visitatore attraverso l'evoluzione del percorso artistico di Dario Moretti, attore, pittore, autore e illustratore di libri per ragazzi. 'Con le nuvole in mano' è la mostra dedicata a Moretti, organizzata dalla biblioteca Delfini in collaborazione con Ert (Emilia Romagna Teatro) e Franco Cosimo Panini Editore, che inaugura sabato 16 marzo, ore 17, alla biblioteca di corso Canalgrande a Modena e sarà visitabile liberamente fino al 20 aprile.

Moretti, direttore creativo del 'Teatro all'Improvviso' di Mantova, ha iniziato il suo percorso artistico dai burattini. In oltre quarant'anni la sua arte è evoluta e lo ha portato dai burattini al teatro e ai libri per ragazzi, che illustra e scrive. Quasi ogni suo libro nasce con uno spettacolo teatrale: vengono immaginati insieme, come è successo con 'Pallina', 'La natura dell'orso' o 'Là in alto'. E quasi sempre sono gli animali a riempire il suo mondo fantastico e poetico allo stesso tempo.