F1, Hamilton "Ferrari è avanti, ma noi..

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "La Ferrari ora è avanti, ma nel mio team c'è un'energia che è fonte d'ispirazione. Dobbiamo lavorare": prova a nascondersi Lewis Hamilton, il campione del mondo della F1 con la Mercedes, che nella conferenza stampa alla vigilia del week end che apre la stagione del mondiale con il gp di Australia sceglie il profilo basso. "Come tutti, ha aggiunto Hamilton come riferisce Skysport- dopo i test, si analizza tutto quello che è successo cercando di essere attenti a ciò che si è fatto. Macchina nuova, pezzi aggiornati. E sarà così per tutti gli altri e sarà interessante capire la situazione di tutti. Non ci siamo persi in sciocchezze nei test perché avevamo e abbiamo lavoro da fare. Il team ha delle persone grandiose e l'energia che c'è è fonte d'ispirazione. Toto Wolff ha caricato tutti, vediamo persone appassionate. Loro sono dei soldati e daranno tutto per continuare a migliorare".