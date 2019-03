Autonomia: Merola, 'cambiamo metodo

(ANSA) - BUCAREST, 14 MAR - "Credo che sulla partita dell'autonomia ci stiamo avventurando in una cosa senza soluzione perché manca un punto di vista unico generale.

Normalmente queste cose si discutono nella Presidenza del Consiglio, poi si passano ai ministeri. Sarebbe ora di cambiare metodo altrimenti credo che ci stiamo incartando". Così all'ANSA il sindaco di Bologna, Virginio Merola, a Bucarest per partecipare all'ottavo Summit delle regioni e delle città europee. "Ormai siamo 17 Regioni a chiedere l'autonomia - insiste il primo cittadino - Io temo che il punto non sia se perseverare o meno con l'azione del Governo, ma comprendere che non si può continuare da una parte a discutere di autonomia delle regioni presso un ministero, e poi presso un altro ministero discutere di come cambiare la legge sulle province e le città metropolitane. Il buonsenso chiede, se vogliamo davvero fare in fretta, di ricondurre a un punto unico questa discussione, perché non è possibile cambiare a settori. Le istituzioni sono un sistema".