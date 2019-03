Ragazzina trapiantata prende il morbillo

Una ragazzina di 14 anni, trapiantata di fegato, è stata colpita da morbillo: le sue condizioni non sono gravi ma la giovane paziente è ricoverata in isolamento del reparto di pediatria dell'Ospedale di Rimini, mentre l'Unità operativa di rianimazione è in allerta. Il caso è riportato oggi dall'edizione riminese del Resto del Carlino.

L'Ausl Romagna precisa che le condizioni della paziente sono in miglioramento. L'adolescente ha subito due operazioni a Bergamo per il trapianto dell'organo, una quando aveva un anno di vita e l'altra un anno dopo. Al pronto soccorso riminese è arrivata con febbre molto alta e le prime manifestazioni cutanee della malattia, poi confermata da analisi. Subito è scattato il ricovero nel reparto di Pediatria, in isolamento, mentre il Dipartimento di Salute pubblica dell'Ausl Romagna ha avviato un'indagine epidemiologica tra familiari, parenti, amici e anche in ambito scolastico e nel giro sportivo per risalire all'origine dell'infezione.