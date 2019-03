Mostre, a Bologna Gasoline Alley di King

E' una piccola e preziosa mostra 'Frank King un secolo di Gasoline Alley', a Bologna a Palazzo Fava, dal 15 marzo al 7 aprile, che per la prima volta in Europa presenta 50 tavole originali della striscia Gasoline Alley, dal 1918 quando debuttò sul Chicago Tribune. La mostra su King (1883-1969), anticipatore della graphic novel, curata dal collezionista Giovanni Nahmias e dal festival Bilbol Bul, racconta di Gasoline Alley, 'la strada della benzina', e di Walt Wallet e dei suoi amici. Il 14 febbraio 1921 King dà una svolta alla vita di Walt: qualcuno deposita sulla sua porta un neonato, Skeezix (Vitellino), e i personaggi cresceranno con i lettori in tempo reale (Skeezix ha compiuto 98 anni il 14 febbraio), invecchiano insieme al ritmo di una strip al giorno (in bianco e nero dal lunedì al sabato, e a colori la domenica) pubblicate in trecento quotidiani americani. King disegnò la serie dal 1918 al 1956, ma dopo la sua scomparsa la striscia non si è fermata, e oggi è curata da Jim Scancarelli.