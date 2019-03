Ciclismo, tricolore 30/6 nel Parmense

Il 30 giugno si assegnerà a Compiano, in Alta Val di Taro, sull'Appennino Parmense, la maglia tricolore di ciclismo. Il campionato italiano, infatti tornerà sulle strade che, nel 1981, videro una storica battaglia, con un feroce litigio, fra Moser e Saronni.

La gara, organizzata dal Gs Emilia di Adriano Amici, vedrà un percorso costituito da un circuito da 50 km da ripetere due volte, con partenza da Borgo Val di Taro, e un altro, più breve di 12,3 km, da ripetere per dieci volte con la salita di Strela: non durissima ma che potrebbe fare selezione, anche se, sulla carta, il percorso non taglia fuori nemmeno i velocisti che tengono in salita: Elia Viviani potrà provare a difendere la maglia tricolore.

La prova in linea sarà preceduta, il 28 giugno, dal campionato italiano a cronometro, su un percorso molto tecnico, con partenza e arrivo da Bedonia.