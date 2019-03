Vettel, tanti bei ricordi a Melbourne

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Domenica in Australia prende il via la stagione di Formula 1 e "sulla pista di Melbourne ho dei grandi ricordi" afferma Sebastian Vettel, che si appresta a vivere la quinta stagione al volante della Ferrari. "Ovviamente i più belli sono legati alle ultime due stagioni, quando abbiamo conquistato altrettante vittorie - ricorda il pilota tedesco sul sito della Rossa - ma mi piace ricordare anche il mio primo podio con la Ferrari, conquistato qui nel 2015 all'esordio con la Scuderia". Si tratta di una pista "molto particolare - sottolinea Vettel - perché bisogna trovare sintonia con il tracciato: devi ricordarti bene le traiettorie, non è sempre facile identificare il punto perfetto per le frenate e in più il fondo stradale è spesso sconnesso. A noi piloti però piace. Se ci chiedessero se vorremmo che venisse riasfaltato probabilmente diremmo di no, perché è unico nel suo genere".