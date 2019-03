Perdita sostanza tossica, intervento Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Una persona è rimasta lievemente intossicata in un laboratorio di chimica alla periferia di Bologna, in seguito alla fuoriuscita di una sostanza tossica, il fenolo allo stato liquido. L'incidente è avvenuto verso le 13 di oggi in uno stabilimento di via Terracini e ha richiesto l'intervento del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco, sul posto anche con un'autopompa serbatoio.

I pompieri sono entrati nei locali indossando i dispositivi di protezione individuale e hanno provveduto alla bonifica, utilizzando materiale assorbente. Una persona che era nel laboratorio e ha inalato i vapori della sostanza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale, per accertamenti.