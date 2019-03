Musei: a Bologna La Fabbrica del Futuro

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Un laboratorio interattivo e multimediale permanente sull'industria 4.0 all'interno del Museo del Patrimonio Industriale di Bologna. Si chiama 'La Fabbrica del Futuro', è promosso dallo stesso museo e dall'Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale e debutta domani con l'obiettivo di documentare le linee di sviluppo che stanno modificando l'ambiente e l'assetto produttivo e organizzativo delle fabbriche del territorio.

Il laboratorio, viene spiegato in uno nota, offrirà al pubblico del museo simulazioni e contenuti per attrarre, in particolare, "le nuove generazioni e renderle più consapevoli del valore strategico del settore industriale del nostro territorio".

La 'Fabbrica del Futuro' è articolata in cinque isole tecnologiche - 'Simulazione', 'Realtà Virtuale', 'Additive Manufacturing', 'Automazione Industriale' e 'Big Data' - che sintetizzano le principali tecnologie dell'industria 4.0.