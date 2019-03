Mattarella: governo-Camere per autonomia "Su questi temi non posso esprimermi", dice in visita in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - "Il Presidente della Regione e il Presidente della Provincia hanno evidenziato alcuni problemi. Vi sono problemi di cui si stanno occupando Governo e Parlamento, sui quali quindi non posso esprimermi". Lo ha affermato a Belluno il presidente della repubblica Sergio Mattarella, riferendosi al tema dell'Autonomia regionale.

