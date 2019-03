Violenta rapina in villa nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 11 MAR - Violenta rapina intorno alle 22 di ieri sera a Castelvetro di Modena, all'interno della villa della famiglia Grampassi, nota anche perché ex proprietaria del Castelvetro Calcio. I rapinatori, che secondo la ricostruzione sarebbero stati tre, avrebbero picchiato alcune delle persone presenti in quel momento nella villa, due sono finite al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vignola.

All'arrivo dei Carabinieri sul posto i malviventi si erano già dati alla fuga. Non è ancora noto il bottino della rapina.