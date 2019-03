Vaccini: Rimini, 28 ancora non in regola

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Sono 28, alla data di ieri, i bambini non ancora in regola con l'obbligo vaccinale a Rimini: 23 alle scuole di infanzia, su un totale di 1.200 iscritti e 5 ai nidi, su un totale di 490 iscritti. A darne notizia, sul proprio sito Web, è il Comune romagnolo secondo cui, all'inizio dell'anno scolastico erano un centinaio i bimbi non in regola iscritti agli asili e alle scuole di infanzia cittadine.

In Emilia-Romagna, in base ai dati presentati recentemente dalla Regione, la copertura vaccinale ha superato la soglia del 95%. Nel Riminese, la percentuale si è attestata al 92,4% con una punta dell'88,3% per quanto riguarda la vaccinazione Mpr contro Morbillo-Parotite-Rosolia.

Il termine per assolvere all'obbligo vaccinale era fissato a ieri poi prorogato a oggi essendo ieri un giorno festivo. I genitori che non hanno presentato alle scuole la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli -a avverte il Comune romagnolo - vanno incontro alle sanzioni previste dalla Legge Lorenzin.