Campagna Technogym contro sedentarietà

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dalle palestre delle Olimpiadi alla campagna social contro l'obesità e la sedentarietà: Technogym - fornitore ufficiale di sette edizioni olimpiche - per il sesto anno consecutivo lancia 'Let's Move for a Better World'. Da oggi e fino al 30 marzo, i membri di tutte le palestre attrezzate Technogym - dai fitness club agli hotel in tutto il mondo - saranno chiamati ad unire le forze per donare il loro esercizio fisico e promuovere lo stile di vita Wellness nelle loro città e comunità locali attraverso una sfida basata sui MOVEs (l'unità di misura del movimento di Technogym).

Utilizzando prodotti connessi Technogym, i partecipanti potranno misurare i risultati dei loro allenamenti e raccogliere i loro MOVEs su MyWellness Cloud, la piattaforma cloud di TECHNOGYM. Al raggiungimento di obbiettivi di movimento predefiniti, ogni palestra potrà vincere un prodotto Technogym da donare ad un'associazione no-profit di sua scelta operante nella lotta contro obesità e stile di vita sedentario.