Inter-Spal: Spalletti punta su Lautaro

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Luciano Spalletti punta su Lautaro Martinez per ripartire dopo il ko con il Cagliari e superare la Spal. Nonostante il rischio squalifica verso il derby (l'ex Racing è diffidato), il tecnico nerazzurro ha scelto il giovane argentino al centro dell'attacco per la sfida contro gli emiliani a San Siro. Spalletti conferma il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, schierando Asamoah nell'inedito ruolo di esterno offensivo per sostituire l'infortunato Perisic. A fare da contorno alla sfida saranno gli oltre 60mila spettatori di San Siro, vestito a festa per i 111 dell'Inter: i tifosi saranno protagonisti di una coreografia nel prepartita, con tutti e tre gli anelli del Meazza che si coloreranno di nerazzurro. Resta da vedere se allo stadio ci sarà anche Mauro Icardi: il caso dell'ex capitano resta al centro delle discussioni in casa Inter, con la speranza che il vertice atteso con il presidente Steven Zhang possa essere risolutivo.