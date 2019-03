Bologna: Mihajlovic sicuro, ci salveremo

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - E' girato il vento in casa Bologna, che grazie al 2-0 sul Cagliari torna in corsa.

Soprattutto ritrova certezze e sicurezze, a sentire il suo allenatore Sinisa Mihajlovic: "Così il Bologna si salverà. E' soprattutto lo spirito che mi è piaciuto oggi". Non parla di tecnica e di tattica, l'allenatore rossoblù, ma di carattere e qualità morali. Quelle che ha dimostrato Pulgar dal dischetto, in occasione del vantaggio: "Ha avuto gli attributi. Ha calciato meglio oggi in partita che in settimana durante gli allenamenti".

Per uscire dalla zona retrocessione, è soprattutto a quelle che bisogna aggrapparsi: "Nonostante la traversa e la parata di Skorupski, non ho mai avuto la sensazione che potessimo perdere.

Abbiamo interpretato bene la gara. E ora puntiamo al Torino: abbiamo le qualità per fare punti anche all'Olimpico".