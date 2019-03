Picchia la madre anziana, arrestato

(ANSA) - MODENA, 9 MAR - Uscito da poco dal carcere per le violenze e i maltrattamenti nei confronti della madre anziana, un 35enne di Savignano sul Panaro ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a conclusione delle indagini del sostituto procuratore Monica Bombana per essersi reso nuovamente protagonista di comportamenti del genere. Il provvedimento, emesso dal gip Barbara Malvasi, è stato applicato dai carabinieri di Modena. Stando alle indagini, trascorso il periodo carcere, il 35enne era stato riaccolto in casa dalla madre, che lo aveva perdonato per gli episodi precedenti. Nonostante ciò, dopo il rientro in famiglia, il giovane avrebbe reiterato comportamenti vessatori nei confronti della madre, facendola oggetto di costanti violenze fisiche e psicologiche. La donna, minacciata di morte, è andata in caserma dei carabinieri, denunciando quanto le stava accadendo. Ieri, i militari hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo, accompagnando l'uomo al carcere Sant'Anna di Modena.