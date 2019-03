Aggredisce e deruba la ex, arrestato

(ANSA) - RIMINI, 9 MAR - Un 25enne è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria e minacce aggravate. Ieri intorno alle 13 gli agenti sono intervenuti in soccorso di una donna di 26 anni che poco prima era stata aggredita dall'ex convivente per motivi di gelosia. L'uomo infatti dopo averla minacciata verbalmente, strattonata e scaraventata a terra, le aveva rubato la borsa dalla macchina, con dentro 75 euro e il bancomat, scappando subito dopo alla guida di un'auto. La polizia ha rintracciato il ragazzo a poca distanza e l'ha arrestato per rapina e minacce. Il giovane si trova ora in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Lo stesso, da ulteriori accertamenti di polizia svolti nei suoi confronti, veniva anche indagato per il reato di guida di autovettura senza patente, perché mai conseguita.