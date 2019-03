Passante: Toninelli convoca l'Emilia-R.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha convocato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e il Sindaco di Bologna, Virginio Merola per un incontro al Mit, mercoledì 20 marzo, per condividere con loro la nuova proposta progettuale del Passante di Bologna elaborata dal Ministero e discutere di infrastrutture e sviluppo della Regione Emilia Romagna. Alla riunione prenderà parte anche il sottosegretario Michele Dell'Orco.

"E' il caso di dire 'finalmente' - ha replicato Bonaccini - dopo mesi di silenzi e non risposte. Sarò a Roma per sostenere le ragioni del nostro territorio affinché si sblocchino quegli interventi infrastrutturali che sono necessari per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna. Credo che questo sia il primo risultato della manifestazione di domani, che ovviamente confermiamo". Domani a Bologna si svolgerà una manifestazione, convocata da Regione e Comune, per chiedere appunto lo sblocco delle infrastrutture.