Snai: Marquez e Dovizioso quote pari Qat

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - La lotta per il primo trionfo stagionale della MotoGp, in Qatar, è alla pari nelle quote tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, gli sfidanti per il titolo delle ultime due annate. Su entrambi, fanno sapere da Snai, si punta a 3,50. Maverick Viñales con la Yamaha è dato a 5,50, contro il 6.50 di Valentino Rossi e il 7,50 relativo a Danilo Petrucci con la Ducati. Ancora qualche riserva su Jorge Lorenzo, nuovo alla Honda dato a 10, così come Alex Rins della Suzuki.

Nelle scommesse su chi vincerà il titolo, Marquez viaggia sullo slancio dei tre conquistati di fila. Il poker vale 1,65, Dovizioso è di nuovo il primo inseguitore a 5,50, seguito da Lorenzo a 6,50 e da Viñales a 7,50 e poi da Rossi, a 10 per l'agognata "Decima".