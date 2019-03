Rossi "Yamaha migliorata, quanto non so"

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "E' un po' come il primo giorno di scuola". Valentino Rossi si appresta con il solito entusiasmo al via della sua 24/a stagione nel motomondiale. "Quella di quest'anno è una griglia molto forte e ci sono diverso team che hanno lavorato bene - ha detto il pilota Yamaha nella conferenza stampa pre-gara, in Qatar - Spero di essere anche io tra i migliori. Al momento ci sono 7-8 piloti che puntano al podio.

Non so se saremo meglio dello scorso anno qui, dipende anche dalle condizioni della pista, dall'umidità che troveremo. Quanto è competitiva la Yamaha? Ora è difficile capirlo, anche per noi piloti, ci vorranno 5-6 gare. Sotto alcuni punti di vista la moto è migliorata, in altri c'è ancora da lavorare. Penso che con le gomme fresche andiamo bene, bisogna vedere cosa accadrà in gara, quando gli pneumatici si usurano".