Qatar: piloti, anticipare la partenza

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Meno umidità, uguale più grip e maggior sicurezza. Si può sintetizzare così il ragionamento dei big della MotoGp, che durante la conferenza stampa della gara di Losail hanno detto senza giri di parole che vedrebbero di buon occhio l'anticipo della partenza alle 19 locali (le 17 italiane), invece delle 20. Questo perché durante l'unica gara in notturna della stagione, nel deserto del Qatar, la temperatura dell'aria scende rapidamente, così come quella dell'asfalto. Nel 2018 il via fu dato alle 19, ma quest'anno Dorna l'ha portato alle 20. "Sicuramente domani parlerò di questo in safety commission - ha detto Jorge Lorenzo - perché la temperatura qui cala parecchio e si alza molto l'umidità. Questo rende la pista molto scivolosa. Lo scorso abbiamo corso alle 19 e per me è meglio, perché è più sicuro" ha aggiunto Valentino Rossi.