Musica: White Lies, unica data a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - I White Lies, tra le band più rappresentative della scena indie rock inglese, saranno in Italia per un unico concerto l'11 marzo al PalaEstragon di Bologna. Da poco più di un mese è uscito il loro quinto album, 'Five', anticipato dal singolo 'Time to give'. Special guest della serata Boniface, progetto musicale creato da Micah Visser.

La formazione dei White Lies risale al 2002: i testi poetici delle loro canzoni sono scanditi dalla voce decisa e teatrale di Harry Mc Veigh e accompagnati dal basso e dalla batteria di Charles Cave e Jack Lawrence Brown. Il primo album, 'To lose my life', viene pubblicato a inizio 2009 e raggiunge le vette delle chart inglesi. Seguono 'Ritual' (2011), 'Big TV' (2013) e 'Friends' (2016), che entra subito nella Top20 in molti Paesi europei. Da ultimo 'Five', album - spiega il gruppo - "che rappresenta una pietra miliare per noi. Il disco ci ha spinto a espandere il nostro sound ed esplorare nuovi territori artistici, segnando un nuovo capitolo per la nostra storia".