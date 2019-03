Dovizioso, tanti i piloti veloci

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Sono stati test un po' strani. In Malesia ed anche poi qui, in Qatar, abbiamo trovato condizioni tanto diverse. Sono molti i piloti veloci, tutti hanno dato l'impressione di aver migliorato, ma dai test è difficile capire veramente come va il lavoro degli altri, perché ognuno lavora in una propria direzione". Andrea Dovizioso si appresta alla prima gara della stagione comunque con una vena di ottimismo sulla propria Ducati, che promette di essere protagonista: "Penso che potrò essere competitivo domenica, vedremo quanto sarà intenso il vento sulla pista".