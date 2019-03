Volume Cineteca Bologna su 'Mamma Roma'

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAR - Esce nelle librerie il 7 marzo, giorno in cui si festeggia il compleanno di Anna Magnani (nata il 7 marzo 1908), il nuovo volume dedicato al film di Pier Paolo Pasolini, protagonista appunto Anna Magnani, 'Mamma Roma'. La tragedia di una madre-prostituta che sogna per il figlio un avvenire di felicità borghese, sullo sfondo di una città e di un'Italia irrimediabilmente in transito verso una corrotta e conformistica modernità. L'opera è curata da Franco Zabagli e pubblicata dalle Edizioni Cineteca di Bologna.

Genesi, lavorazione e vicissitudini di Mamma Roma sono ricostruite con documenti originali, scritti dell'autore, testimonianze dei protagonisti, la ricostruzione delle polemiche e del dibattito critico che ne accompagnarono l'uscita. 'Mamma Roma' è il secondo volume, dopo 'Accattone' di Roberto Chiesi e Luciano De Giusti, di un progetto di Cinemazero, Fondazione Cineteca, Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini, che si propone di seguire, volume dopo volume, l'intera filmografia di Pasolini.