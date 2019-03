Moto: Vinales, Ducati e Honda ora avanti

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Penso che la Yamaha si sia resa conto di aver sbagliato nel 2018, soprattutto con il motore. Quindi dobbiamo lavorare bene, dobbiamo capire cosa ci è mancato in pista e provare a fare la miglior moto possibile per il mio stile di guida". In vista del via della nuova stagione il pilota della Yamaha Maverick Vinales ammette gli errori del suo team lo scorso anno: "Per me deve essere una stagione di miglioramento.

Sarei molto contento se riuscissi a finire il Mondiale in una posizione migliore rispetto al 2018 (4° posto con 193 punti, ndr). Voglio lottare per essere lì davanti, essere più costante in ogni gara". E' più facile avvicinarvi alla Ducati o alla Honda? "Per il momento loro sono avanti, quindi dobbiamo lavorare molto".