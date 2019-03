Morto bimbo caduto da carro carnevale

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAR - Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di Carnevale durante una sfilata in centro a Bologna.

Il piccolo, Gianlorenzo Manchisi, è morto all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano-romagnolo dove era ricoverato in gravissime condizioni. Ne dà conferma l'Ausl di Bologna. La famiglia chiede che sia rispettato questo momento di dolore.