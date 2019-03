Insegnante dona 8.000 libri a biblioteca

Ottomila libri donati da un insegnante alla biblioteca comunale di Piacenza. Il docente 'benefattore' si chiama Charles Mackey, ha 80 anni, ed è scozzese, anche se è piacentino di adozione visto che vive da 50 anni nella città emiliana, dove ha insegnato inglese in vari istituti. Il professore Mackay ha deciso di donare alla 'Passerini Landi' ottomila volumi di arte, architettura e guide locali che fanno parte del suo patrimonio personale. "Non sono abituato al digitale, e desidero che i giovani, come ho fatto io, possano consultare questi libri" ha detto l'insegnante.

L'amministrazione comunale di Piacenza ha sottolineato come si tratti di "un'ulteriore e complementare fonte di documentazione da dedicare alla pubblica fruizione per un significativo potenziamento dell'offerta culturale della biblioteca stessa".