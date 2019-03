Guenzi, razzisti non seguitemi su social

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAR - "Ho scritto la storia di 'Niente di speciale', una delle canzoni più amate della band. È legata a una ragazza di origine etiope, non l'avevo mai raccontato questo dettaglio perché non faceva alcuna differenza. Mi sono ritrovato con della merda razzista sotto al post. Internet è quello che è e non mi importa di un paio di falsi profili che sparano...", "però voglio cogliere l'occasione per chiedere a qualunque razzista di non avere a che fare con me". Così si è espresso Lodo Guenzi, voce solista degli Stato Sociale, in un post sul suo profilo personale su Instagram (@influguenzer) in cui chiede "gentilmente ai razzisti di non seguire questa pagina".