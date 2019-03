La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti, per lesioni colpose, sul caso del bambino di due anni e mezzo ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto ieri da un carro di carnevale, durante la sfilata in centro. Lo ha spiegato il procuratore capo Giuseppe Amato. Il piccolo è sempre in pericolo di vita, strettamente monitorato dal personale medico dell'ospedale Maggiore.