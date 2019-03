Baryshevskyi e la Toscanini a Parma

(ANSA) - PARMA, 6 MAR - La stagione concertistica Nuove atmosfere della Filarmonica Arturo Toscanini ha in programma un doppio appuntamento (7 e 9 marzo, ore 20.30) all'Auditorium Paganini con protagonisti il direttore tedesco Marcus Bosch e il pianista ucraino Antonii Baryshevskyi. Il programma, uguale per le due serate, si aprirà con il Concerto per pianoforte e orchestra N. 2 in sol minore Op. 16 di Sergej Prokofiev, mentre nella seconda parte si potrà ascoltare la rara Sinfonia N.0 in re minore "Die Nullte" di Anton Bruckner.

Scritto tra il 1912 e il 1913, il concerto del compositore russo è uno dei più spettacolari e difficili del repertorio per pianoforte e orchestra. Baryshevskyi, vincitore del 14/o Concorso internazionale di Tel Aviv, è uno dei più apprezzati pianisti degli ultimi anni e, proprio in Italia sta segnando alcune tappe importanti della sua carriera. Col brano di Prokofiev vanta da tempo una lunga frequentazione.