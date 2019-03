Banda 'ovulatori' eroina, 31 arresti

La Guardia di finanza del Comando provinciale di Bologna e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico) sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone appartenenti a un presunto gruppo criminale di pachistani che importava eroina attraverso corrieri 'ovulatori'. L'operazione è in corso in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Lazio, con un sequestro di beni per circa mezzo milione e numerose perquisizioni.