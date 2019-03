Schiacciato dal trattore, muore 93enne

Stava lavorando nel campi insieme al figlio, a Montesanto, una frazione di Voghiera, nel Ferrarese quando il trattore che stava guidando si è ribaltato e lo ha schiacciato, uccidendolo. L'incidente mortale, dopo le 11, e la vittima è un 93enne.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava pulendo il campo dalle sterpaglie ed era alla guida del trattore, mentre il figlio caricava il legname su un carretto trainato dal mezzo agricolo. Probabilmente a causa di una manovra sbagliata il trattore si è rovesciato in un canalino, e l'anziano conducente è morto schiacciato. Immediato l'allarme e la richiesta di soccorso, ma al 118 non è rimasto altro che constatare la morte dell'agricoltore. Sono intervenuti inoltre i carabinieri, i tecnici della Medicina del Lavoro per la valutazione dell'incidente e i vigili del fuoco per il recupero del trattore.