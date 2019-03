Spal: Semplici, c'è un eccesso di Var

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - ""Al momento siamo sfortunati con gli arbitraggi, c'è un eccesso di Var. Un gol annullato così è una cosa piuttosto anomala". Così l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, commenta l'intervento della video assistenza che ha portato ad annullare il gol di Floccari del possibile 1-2 con la Samp. "Io però guardo alla prestazione della mia squadra - ha proseguito -. Nel primo tempo non abbiamo interpretato bene la gara. Abbiamo reagito nella ripresa, ma gi episodi non ci hanno aiutato. Dispiace perchè per noi le partite diminuiscono e i punti sono sempre più importanti. Bisogna rimboccarsi le maniche, da martedì ci metteremo a lavorare con più determinazione per arrivare con più punti per arrivare alla salvezza".