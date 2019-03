Serie A: Spal-Sampdoria 1-2

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Una doppietta di Quagliarella, che tocca i 19 centri stagionali, regala tre punti importanti alla Sampdoria che si impone 2-1 in casa della Spal e riavvicina la zona Europa. Proteste del pubblico di Ferrara per un gol annullato dalla Var a Floccari per fuorigioco 'attivo' di Petagna. A Udine, i bianconeri battono 2-1 e inguaiano il Bologna, ora terz'ultimo a -4 dalla zona salvezza. Finisce 0-0 a Genova tra Genoa e Frosinone.