Maltratta la moglie, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR - Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Ferrarese per maltrattamenti alla moglie. E' accaduto la notte scorsa a Serravalle, nel Comune di Riva del Po.

I carabinieri sono andati nell'appartamento dove l'uomo, nato in Albania, abita con la moglie, per appurare una segnalazione ricevuta. La tensione fra i coniugi era già nota ai militari che hanno arrestato l'uomo in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato in carcere a Ferrara.