Incendio in struttura per disabili

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR - Un incendio è scoppiato, nelle prime ore di questa mattina, in un appartamento che ospita disabili mentali al quarto piano di un condominio in via Neruda, in zona Fossolo, in periferia a Bologna. A quanto si apprende sarebbero rimaste coinvolte 7 persone, soccorse dal 118 e trasferite all'Ospedale Maggiore: 6 sarebbero già state dimesse, una è stata accompagnata a Ravenna per il trattamento in camera iperbarica ma sarebbe in buone condizioni.

Pochi minuti dopo le 3, dopo la richiesta di aiuto, sul posto sono intervenute tre pattuglie dei Carabinieri. I militari sono entrati nell'appartamento, gestito da una cooperativa, e hanno portato in salvo tre pazienti, molto spaventati. Hanno poi bussato alle porte degli altri appartamenti del condominio, che conta dieci piani, per fare uscire i residenti. Insieme ai Vigili del Fuoco hanno evacuato lo stabile per permettere l'intervento di spegnimento del rogo, la cui causa è ancora in corso di accertamento.