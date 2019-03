Code ai seggi delle primarie a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR -In Emilia-Romagna, alle primarie per l'elezione del segretario del Pd, hanno votato circa 180mila persone. Zingaretti è largamente in vantaggio con il 70%. Secondo dati non ancora definitivi, Martina si è fermato al 18%, Giachetti intorno al 12%.

Per quanto riguarda la sola federazione di Bologna, invece, dove hanno votato 48.653, Zingaretti ha preso il 71,2%, Martina il 16,2%, mentre Giachetti si è fermato al 12,5%.

L'affluenza è in lieve calo rispetto al 2017, ma non c'è stato quel crollo che in molti alla

vigilia temevano, anche in una delle regioni tradizionalmente

più importanti del Pd.

"Oggi è una giornata importante per la nostra democrazia. Abbiamo la possibilità di iniziare a ricostruire un'opposizione forte e democratica alla destra giallo verde", ha detto il sindaco Virginio Merola.