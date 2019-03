Pd, Renzi: 'Fiducioso su risultato Bonaccini'

"Il voto sulle amministrative non sarà ideologico e quindi sono molto fiducioso sul risultato del Pd sia a Reggio Emilia che in Regione con Bonaccini". Lo ha detto Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro, l'Altra Strada, a Scandiano (Reggio Emilia).

"Chi ha detto che eravamo come Salvini e Di Maio è stato responsabile della vittoria di Salvini e Di Maio, chi dice che ho lo stesso linguaggio di Salvini e Di Maio si deve vergognare perché vive del proprio rancore", ha aggiunto parlando in un teatro strapieno, con almeno cento persone in fila davanti all'entrata, un'ora prima dell'inizio. Renzi non ha risparmiato battute e stoccate, anche al Consiglio dei Ministri a cui "servirebbero qualche volta lezioni di italiano".