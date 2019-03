Blitz antagonista a Festa Pd con Minniti

Irruzione di antagonisti a una Festa del Pd nel Modenese per bloccare l'intervento di Marco Minniti: è successo ieri sera a Ponte Alto quando una trentina di persone ha preso di mira la Festa di primavera cercando di ostacolare il previsto incontro con l'ex ministro per la presentazione del suo libro. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare le tensioni. A denunciare l'accaduto oggi sono il segretario provinciale dem Davide Fava e il cittadino del Pd Andrea Bortolamasi, entrambi presenti ieri.

"Siamo di fronte a un attacco pre-organizzato. Il gruppo era composto da rappresentanti del movimento antagonista, a cui si erano uniti esponenti dei sindacati autonomi e dei comitati", spiegano Fava e Bartolomasi, sottolineando che "chi usa metodi squadristi e tenta di sabotare il dibattito democratico delle idee" non intimidisce il Partito democratico.