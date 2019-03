Tre giorni per ricordare Lucio Dalla

Un concerto tra musica e spettacolo con gli amici di sempre e i compagni di viaggio di Lucio Dalla, da Gaetano Curreri a Ron, da Luca Carboni a Iskra Menarini, passando per Marco Masini, Lo Stato Sociale, Francesco Gabbani, Giovanni Caccamo, Renzo Rubino e altri artisti. È l'omaggio in programma il 4 marzo al teatro Comunale di Bologna, in diretta dalle 21 su Radio1 Rai, nel giorno in cui l'artista bolognese avrebbe compiuto 76 anni. Oggi ricorre il settimo anniversario della sua scomparsa e su Twitter l'hashtag #LucioDalla è in testa ai trend italiani.

Nel febbraio di 40 anni fa usciva 'Lucio Dalla', tra i dischi più importanti della musica italiana: le canzoni avranno una dimensione nuova grazie all'esecuzione dell'orchestra sinfonica del Comunale diretta dal maestro Beppe D'Onghia. Il concerto rientra nel programma di 'Così mi distraggo un po'. Tre giorni con Lucio' (2-4 marzo), che prevede visite guidate a Casa Dalla, al teatro Comunale e una mostra fotografica a cura della Cineteca.