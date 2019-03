Pd: Sindaco Savignano, 'Ronde'? Gli altri parlano di nulla

"Siamo amministratori, dobbiamo pensare ai cittadini e ai loro bisogni. E se il bisogno oggi è sicurezza andremo in giro in bici ogni notte, finché non si decideranno a mandare rinforzi". Così al Resto del Carlino Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) eletto col Pd, parla delle 'uscite' notturne su due ruote nel paese insieme alla giunta. Non vuole chiamarle 'ronde', "semplicemente - spiega - per disincentivare i malintenzionati occupiamo le strade con la nostra presenza fisica", come "segnale di vicinanza" ai cittadini "dopo i troppi furti delle scorse settimane".

La leadership nazionale del Pd è "molto" importante, afferma, "ma ritengo fosse un tema da affrontare molti mesi fa. E invece abbiamo perso un anno di tempo a discutere pubblicamente di un tema al nostro interesse mentre il Paese, e il nostro stesso popolo, ci chiedeva tutt'altro".