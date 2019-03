F1: Vettel davanti a Hamilton nei test

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Sebastian Vettel con la Ferrari e Lewis Hamilton su Mercedes hanno fatto segnare i migliori tempi nella quarta e ultima giornata di test della Formula 1 al circuito catalano del Montmelò. Il tedesco alla guida della SF90 ha preceduto di soli 3 millesimi il rivale (1'16''221 per il primo, 1'16''224 per il secondo), entrambi utilizzando le gomme morbide C5. Per Vettel la sessione pomeridiana si è conclusa anzitempo a causa di un problema elettrico che lo ha lasciato appiedato in pista. Alle loro spalle, il più vicino è stato il compagno di squadra di Hamilton Valtteri Bottas (1'16''561), mentre sotto il muro dell'1'17'' sono scesi anche il tedesco Huelkenberg (Renault, 1'16''843), il russo Kvyat (Toro Rosso, (1'16''898) e lo spagnolo Sainz (McLaren, 1'16''913). Più staccati gli altri piloti, tra i quali l'ex ferrarista Raikkonen con l'Alfa Romeo (1'17''239). Chiusi i test a Barcellona, i team torneranno al lavoro per preparare la prima gara della stagione, il Gp d'Australia, il 17 marzo a Melbourne.